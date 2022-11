Manchester United | Fred piace in Italia

(Di domenica 13 novembre 2022) Secondo il Guardian,potrebbe essere uno dei giocatori in uscita a gennaio dal. Il brasiliano ha estimatori in Inghilterra...

Calciomercato.com

Commenta per primo Secondo il Daily Star , David De Gea dovrà ridursi sensibilmente l'ingaggio se vorrà prolungare il proprio contratto con ilSecondo quanto riportato da Cadena Ser , ilsta preparando una nuova offerta da sottoporre all'Atletico Madrid per provare a portare il portoghese ad Old Trafford. La necessità di ... Il Manchester United non molla Vlahovic | Mercato | Calciomercato.com Roberto De Zerbi deve guardarsi dall'assalto di Chelsea e Manchester United al portiere del Brighton, Robert Sanchez, che ha un contratto fino al 2025.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...