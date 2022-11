Lo sfogo di Gasperini | “La società deve avere il coraggio di fare delle scelte”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Bergamo. L’Atalanta mette a referto la terza sconfitta consecutiva: dopo quelle con Napoli e Lecce, anche contro l’Inter la Dea non porta a casa nemmeno un punto, rimanendo ancorata a 27 punti. Una sconfitta da cui Gian Pieroesce con tanti rimpianti, come spiega in conferenza stampa: “Dispiace non aver fatto punti, forse non abbiamo avuto fortuna questa settimana. Abbiamo giocato alla pari con Inter e Napoli, forse qualcosa di meglio. Il pareggio oggi ha ridato forza all’Inter, era una palla semplice da leggere per noi. Nel finale siamo usciti bene”. Ha fatto particolarmente discutere la sostituzione di Scalvini con Malinovskyi all’intervallo: “Volevo riportare Koopmeiners in mezzo al campo, abbiamo dovuto cambiare in seguito all’infortunio di Toloi decidendo di giocare a 4. Scalvini si adattato bene, ma volevo Koop lì”, ha spiegato il tecnico. “Stiamo ...