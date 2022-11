Lewis Hamilton | verità sconvolgente | “Tutto manipolato…”

C'erae il fidato compagno di squadra Valterri Bottas, c'era una gerarchia da rispettare, un mondo da mantenere in equilibrio. Gli hanno chiesto di aspettare, di stare in Williams, di ...Primo successo in carriera per George Russell , secondo. La gara della Ferrari . Il commento di Sainz . Le parole di Leclerc . La gara della Ferrari. Dietro le due Frecce d'Argento si ...Terzo dopo la Sprint Race, il britannico partirà in prima fila nel GP: e, da fresco cittadino onorario del Brasile, parla chiaro.Gara F1 Brasile 2022, ordine di arrivo, classifica gara Gp sulla pista di Interlagos, risultati F1 con Mercedes e Ferrari a podio!