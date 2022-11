Le disuguaglianze possono essere giuste? La risposta nel libro di Somaini

(Di domenica 13 novembre 2022) Leeconomiche sono un tema più volte affrontato e discusso, che ha assunto connotati per certi versi popolari dopo l’ascesa di Thomas Piketty a star mediatica. Questo tipo di disuguaglianza è definito come la concentrazione della ricchezza in una fetta sempre più piccola della popolazione, dove una piccola percentuale guadagna molteplici volte quanto guadagna il resto. Questo fenomeno viene spesso abbinato alle politiche di redistribuzione, come necessario strumento per limitare o eliminare questa differenza di ricchezza, che viene vista come un problema se si assume che l’ineguaglianza è ingiustificata. Ma è proprio lo scopo deldi Eugenio, “L’uno percento più ricco. Perché lebenefiche”, di recente pubblicato da IBL Libri, ...

sbilanciamoci.info

Noi siamo con lei in questa difesa e rilancio di temi sociali, di lotta alleper far emergere quelle persone "sfavorite" socialmente ed economicamente che invecedare molto all'...E le cause sono sidefinire di due tipi: socio - economiche e culturali - identitarie. Le ... Affidarsi alle sole leggi del mercato ha accentuato lee danneggiato persino l'... Merito, meritocrazia e disuguaglianze - Sbilanciamoci - L'economia com'è e come può essere. Per un'Italia capace di futuro Nonostante la superiorità dimostrata dalla Desmosedici, il contesto in cui Pecco Bagnaia è stato proclamato Campione del Mondo MotoGP rende necessario mostrare a lui e alla Ducati lo stesso riconoscim ...L'autonomia differenziata andrebbe ad aumentare le disuguaglianze tra regioni ... «La scuola dello Stato ci dà la garanzia che la politica non possa incidere sulla libertà di insegnamento. Con la ...