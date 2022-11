Il co-chairman Pagliuca al Gewiss Stadium per Atalanta-Inter

(Di domenica 13 novembre 2022) Bergamo. Per l’ultima partita del 2022 dell’sugli spalti delc’è anche Stephen, che insieme al figlio Joseph ha seguito il match contro l’. Arrivato dagli Stati Uniti nei giorni scorsi, il co-nerazzurro è stato a Zingonia nei giorni scorsi insieme ad Antonio e Luca Percassi. Sabato hanno assistito nel pomeriggio alla seduta di rifinitura della squadra in vista della sfida e anche l’attività di alcune squadre giovanili atalantine in campo per gli impegni programmati. Iresteranno a Bergamo qualche giorno.

Il Co -Stephened il figlio Joseph, Consigliere della Società, resteranno a Bergamo qualche giorno: domani saranno in tribuna al Gewiss Stadium. Non solo, come preventivato da ...In una nota, il club ha spiegato: ' Il Co -Stephened il figlio Joseph, Consigliere della Società, resteranno a Bergamo qualche giorno : domani saranno in tribuna al Gewiss Stadium.