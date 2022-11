I tre divorzi che fecero tremare la Corona (e che rivedremo in The Crown)

Dalla loro unione nascerannofigli, e una storia d'amore che fa sognare mentre avvengonoche spezzano il cuore come Totti - Blasi e Amendola - Neri. Lui voce dello sport, lei della cucina,...... della sua cifra anche uno stile negli anni in cui ida lei seguiti divennero celebri. La ... Continuerà a lavorare all'Isola , anche a Milano, a seguire i suoifigli e a insistere perché ...Negli anni Novanta ben tre dei quattro figli della regina Elisabetta - Anna, Carlo e Andrea - diedero scandalo coi loro divorzi. E ora la quinta stagione della serie Netflix sta per farci rivivere que ...Sogni e amore: questi i temi principali dei film e delle serie tv che vi suggeriamo di vedere in questo week end su Amazon Prime Video. Iniziamo dalle due novità: il film Autumn Beat punta sui sogni d ...