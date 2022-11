De Ketelaere | 'Il Milan un grande passo | sono felice della scelta' E sul suo momento fa autocritica

2022 - 11 - 13 10:28:11 Le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, ..., 40 Vranckx, 41 Bakayoko, 90 De, 7 Adli, ...- Fiorentina: probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, ... Mirante, Jungdal, Ballo - Touré, Gabbia, Kjaer, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, De, ...Il trequartista dei rossoneri e della nazionale belga ha spiegato il suo approccio al mondo Milan e come si sta preparando al Mondiale ...Charles De Ketelaere ha rilasciato un'intervista alla TV ufficiale del Belgio commentando il trasferimento al Milan: “È un grande passo per me, sono felice di aver scelto ...