Calciomercato Milan – Schira | “Adli potrebbe partire in prestito”

Commenta per primo Secondo Sport , una volta rientrato dal prestito al, Sergino Dest verrà messo in vendita dal Barcellonae Fiorentina stanno regalando tante emozioni. Dopo soli 17 minuti, l'allenatore è stato costretto al cambio immediato dopo il problema fisicoIlvuole chiudere al meglio la prima parte di stagione, prima del Mondiale in Qatar, ma di fronte c'è una Fiorentina in netta ripresa e che non lascia vita facile ai rossoneri. San Siro ©LaPresseL'...Terminato qualche istante fa il primo tempo a San Siro: al 45' tra Milan e Fiorentina punteggio di 1-1. Terminato qualche istante fa il primo tempo a San Siro: al 45' tra Milan e Fiorentina punteggio ...Milano, 13 nov. - (Adnkronos) - Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Milan-Fiorentina, match della 15/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza'. Al ...