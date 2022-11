(Di domenica 13 novembre 2022) ROMA - Alla fine il sinistro di Matic salva la Roma e rende meno pesante l' errore dal dischetto di. Non era lui il rigorista, come ammesso da Mourinho, il Gallo però si è preso la ...

Fischi e applausi hanno accompagnato i giallorossi negli spogliatoi alla fine della partita, l'occhio però è caduto suchela Sud ha chiesto scusa ai tifosi ed è stato consolato da ...Si rimetteil piumone e nemmeno accompagna Camara al marciapiede di fronte. ( 25'st5 : nessuno a Torino lo rimpiange più, tanto meno oggi. Si divora il rigore da ex, ci mette tanta ... Belotti va sotto la Sud: chiede scusa ai tifosi e viene consolato così ROMA - Alla fine il sinistro di Matic salva la Roma e rende meno pesante l' errore dal dischetto di Belotti. Non era lui il rigorista, come ammesso da Mourinho, il Gallo però si è preso la responsabil ...dal 70' BELOTTI 5,5 – Difficilissimo giudicarlo ... La sosta potrà aiutarlo a ritrovare gamba e soprattutto una fiducia al momento sotto terra. ALL. MOURINHO – L’espulsione finisce per coprire una ...