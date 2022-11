Barbarian | la recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 13 novembre 2022)è un film horror del 2022 presente sul catalogo Disney+. Come la maggior parte della recente cinematografia è un prodotto che non inventa il fuoco. Ci racconta cose viste più volte in altre pellicole. Ma ormai il fatto di essere derivativo non deve essere il principale elemento di un analisi. Soprattutto nel cinema horror. L’horror è principalmente uno stile. E se un film con una storia banale ha una buona regia, la pellicola avrà un impatto maggiore di un horror con una bella storia ma una resa visiva scadente. Inla tensione è costruita magistralmente. Le sequenze horror sono di ottimo livello perché, in particolare nel primo frangente, giocano con la paura atavica dell’ignoto. A visione conclusa può considerarsi un film soddisfacente, nonostante non sia esente da difetti.sfrutta la paura ...