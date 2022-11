Atalanta | novembre nero per Gasperini | a Bergamo passa anche l’Inter

(Di domenica 13 novembre 2022) L’continua a fare i conti con il momento difficile in campionato. Adi Inzaghi Il primo main event di questa quindicesima giornata era il piatto forte, tra le due nerazzurre del nostro campionato. L’ospitava, per un lunch match dal sapore di riscatto per gli orobici e dal sapore di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'ultimo successo dell'contro i milanesi risale all'112018 (4 - 1 al Gewiss Stadium), da allora sette partite senza successi per la Dea. La gara di ritorno dello scorso campionato ...La partita- Inter di Domenica 132022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022 -...L’Atalanta domenica 13 novembre al Gewiss stadium (ore 12,30, diretta su Dazn e Sky) ospita l’Inter, con il quale condivide il quinto posto in classifica con 27 punti. Il primo obiettivo è… Leggi ...Sta per aprirsi la 15esima giornata di Serie A, l’ultima del 2022, che appresta l’inizio dei Mondiali. Ad inaugurare questa domenica sono Atalanta ed Inter, che si sfidano in un Gewiss Stadium dove i ...