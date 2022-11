L'Eco di Bergamo

L'ultima sarebbe quella con Francesco Zangrillo , broker finanziario con cui ha vissuto una love story di circa un anno prima dell'. Tutta l'attenzione del volto tv però è concentrata sui figli, ...FRANCESCO- A quel punto la matrimonialista più famosa d'Italia ha preferito lasciare l'incarico e per sgombrare il campo da qualsiasi ombra ha spiegato al Corriere della Sera : 'Auguro tutto il bene ... Addio a «Gio», fondò la prima fumetteria in città Conosciuto da tutti come «Il Gio», Narisi, che abitava in città, è scomparso mercoledì scorso a 60 anni, dopo aver raccolto intorno a sé lettori di fumetti e professionisti, che si ritrovavano nei ...(Adnkronos) - Un rapporto ormai "irreparabile". Così Stefano Caldoro, già presidente della Regione Campania e ministro nel Governo Berlusconi III, avrebbe spiegato ai suoi le ragioni della rottura con ...