Sylvester Stallone tornerà nei panni di King Shark nel DCEU

(Di sabato 12 novembre 2022)ha dichiarato che, probabilmente,neidiin un progetto futuro del. L’icona dei film d’azione si è soffermato su questo aspetto del suo futuro lavorativo durante il press tour di Tulsa, il suo ultimo progetto distribuito su Paramount+. La conversazione si è spostata sul rapporto di lavoro dell’attore con il regista di Suicide Squad, James Gunn, appena nominato co-CEO dei DC Studios. Quando gli è stato chiesto di riprendere la voce dell’amabile squalo umanoide,ha confermato che, in effetti, il personaggioin altre installazioni del franchise. Come riportato da CBR,ha ...

... qualcuno rivela che Karim, con lo pseudonimo di Arthur Rambo (un provocatorio incrocio tra il poeta Arthur Rimbaud e il combattente veterano Rambo di), ha gestito un profilo ...Il leggendarioconferma che interpreterà di nuovo King Shark di The Suicide Squad in un prossimo film del ...Il leggendario Sylvester Stallone conferma che interpreterà di nuovo King Shark di The Suicide Squad in un prossimo film del DCU.Ecco le parole di Sly sull'amico e collega: Sylvester Stallone ci aggiorna sulle condizioni di salute di Bruce Willis ...