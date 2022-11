Manchester United | Maguire è sul mercato

(Di sabato 12 novembre 2022) Il tecnico del, Ten Hag, ha deciso di mettere sul: i red devils disposti a venderlo con minusvalenza Harryè sempre più fuori dai piani del. Dopo il pessimo avvio di campionato, il difensore è finito in panchina in maniere permanente in panchina. Secondo quanto riportato dal Guardian, adesso il calciatore inglese è sul: i red devils, che lo hanno acquistato per 80 milioni dal Leicester, sono pronti a venderlo per una cifra molto minore, realizzando una minusvalenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

