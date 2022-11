Juventus | Allegri | ' Vlahovic è out | non se la sente'

Alla vigilia della partita contro la Lazio, Massimilianosi dice fiducioso sugli ultimi risultati della sua, anche se ancora c'è ancora da migliorare. "Per portare a casa i risultati bisogna metterci più attenzione e migliorare la fase di ...Così l'allenatore della, Massimiliano, alla vigilia della sfida contro i biancocelesti. "Vlahovic non ci sarà, non se la sente - spiega l'allenatore, parlando del centravanti serbo - ...È un Massimiliano Allegri ben conscio dell’importanza della sfida della sua Juventus contro la Lazio, quello che in conferenza stampa presenta il match che domani sera all’Allianz Stadium metterà i ...Juve, Allegri: 'Locatelli e Cuadrado in dubbio, con Di Maria sale il livello. Vlahovic Non se la sente' del 12/11/2022 alle 19:31 Ultimo atto del 2023 per la Juve di Max Allegri, contro la Lazio del ...