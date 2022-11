Italia | Grecia | Malta e Cipro | ' Su migranti a noi onere più gravoso Ong violano regole'

'Ogni volta che una società ha una profonda crisi di sostenibilità, come l'Europa che non è sostenibile oppure l'o la Germania o la, la società è aperta al razzismo e incolpa l'altro, ...Ong non in linea con il diritto internazionale" ''L', la, Malta e Cipro , in quanto Paesi di primo ingresso in Europa, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale ed orientale, si ...MILANO (ITALPRESS) - 'Visto che tutti si riempiono la bocca della parola solidarietà europea, vediamo di applicarla'. Così il ministro ...“L’Italia, la Grecia, Malta e Cipro, in quanto Paesi di primo ingresso in Europa, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale ed ...