Immigrati | l’appello francese a boicottarci cade nel vuoto | quali Paesi sostengono l’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov — La crisi sugli sbarchi e sui flussi degliirregolari si sta trasformando in una crisi politica di livello europeo, trascendendo il litigio diplomatico-politico tra Italia e Francia che nei fatti chiede un isolamento dello Stivale dal punto di vista dell’accoglienza deglia bordo dei barconi Ong., Ue convoca riunione Ma questa volta i toni forti scelti da Parigi — che da un lato predica spirito europeo di accoglienza e di solidarietà e poi nei fatti persegue obiettivi pratici legati al solo interesse nazionale, come avvenne per l’intervento in Libia — non sembrano aver suscitato grande seguito tra gli altri partner europei. L’Ue in queste ore sta pensando di convocare una riunione specifica sulla crisi migratoria, anche per ricomporre la frattura tra Italia e ...