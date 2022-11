Festa della Pitina | programma domenica 13 novembre

Nordest24.it

Poco prima delle elezioni AEPI aveva svolto a Labro, in provincia di Rieti, una suanazionale ... Ne avevamo parlato qui Ieri il presidente di AEPI, Mino Dinoi , ha fatto il puntosituazione ......particolarmente il calcio" ma esprime l'auspicio che questo grande evento "sia un momento die di scambio, di rispetto dell'altro" per questo chiede ai tanti tifosi in arrivo "il rispetto... Festa della Pitina, il programma di domani: 13 appuntamenti animano Tramonti di Sopra Milano, 11 nov. La gente fa festa in strada a Kherson dopo che le forze ucraine sono entrate nella città nel sud del Paese abbandonata dai militari russi. Le immagini amatoriali… Leggi ...CIRO' MARINA - Ci saranno anche Beppe Convertini, Tony Esposito e Ciccio Nucera tra le tante sorprese che l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina sta preparando per l’evento “Naso all’insù” e, in pa ...