F1 | la Ferrari è una barzelletta…che non fa ridere! Errore pacchiano che ha ricordato la Andrea Moda!

(Di sabato 12 novembre 2022) La prima giornata del weekend di Interlagos è stata indubbiamente frizzante, non solo dal punto di vista meteorologico. D’altronde quando si corre in Brasile è raro che tutto fili liscio come l’olio. Fosse stato un venerdì canonico, la pioggia non avrebbe dato particolare fastidio. Invece, data la presenza della Sprint, le qualifiche sono risultate condizionate da Giove Pluvio! Ovviamente, laè riuscita a distinguersi e a far parlare di sé per aver mandato in pista Charles Leclerc con gomme intermedie quando l’asfalto era ancora asciutto all’inizio del Q3. Perché? Evidentemente, le volpi del muretto hanno pensato che, siccome il radar indicava l’arrivo della pioggia, montare pneumatici da bagnato per giocare d’anticipo fosse un azzardo che valesse la pena di correre. Un po’ come entrare in un Casino, andare alla roulette e investire tutti i propri averi in una ...