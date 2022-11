Cuneo fiscale | il taglio allo studio del governo | la proposta di Urso

(Di sabato 12 novembre 2022) È stato Adolfo, ministro delle Imprese e del made in Italy, a rassicurare il presidente di Confindustria: «Ilalci sarà, ma non si può fare tutto e subito». Uno degli obiettivi delMeloni è quello di alzare progressivamente i salari. Ad annunciare la misuradell’esecutivo ci pensa il ministro, spiegando che ildelandrà per due terzi al lavoratore e per un terzo all’azienda. Il ministro ha risposto alle preoccupazioni del presidente di Confindustria Carlo Bonomi sull’aumento dell’inflazione e dei prezzi di luce e gas, un emergenza che stanno affrontando tutte le aziende. «Le urgenze che abbiamo sono dedicare tutte le risorse sul ...

È stato Adolfo Urso , ministro delle Imprese e del made in Italy, a rassicurare il presidente di Confindustria: "Il taglio alci sarà, ma non si può fare tutto e subito". Uno degli obiettivi del governo Meloni è quello di alzare progressivamente i salari. Ad annunciare la misura allo studio dell'esecutivo ci ...Altro ambito su cui è necessaria una svolta è quello del lavoro con la riduzione del, la modifica delle regole sui flussi in entrata di lavoratori dall'estero, e con incentivi all'..."Non si può fare tutto e subito, possiamo fare ciò che è possibile e tracciare la rotta. Il taglio del cuneo fiscale sarà per 2/3 per il lavoratore e 1/3 per l' azienda". Lo ha detto il ministro dello ...Il ministro: il taglio sarà per "un terzo per il lavoratore e due terzi per l'impresa". Bonomi (Confindustria): "Servono cinquanta o sessanta miliardi per l'intervento" ...