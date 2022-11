Verona Vs Spezia | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 novembre 2022) Gara valida per la quindicesima giornata di Serie A 2022/2023. Gli scaligeri, ultimi in classifica, cercano una vittoria che manca da due mesi per sperare ancora, mentre ai liguri manca ancora il primo sigillo stagionale in trasferta.Vssi giocherà domenica 13 novembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I gialloblù, dopo l’eccellente stagione scorsa, stanno attraversando un’annata molto difficile complice un’organico completamente rivoluzionato. Per di più, il cambio di guida tecnica non è servito per allontanarli dalla zona retrocessione. La sensazione è che solo un risultato positivo possa farli svoltare. Discontinuo il percorso fin qui dei liguri che comunque li ha sempre visti raggiungere l’obiettivo della salvezza. Per continuare su ...