(Di venerdì 11 novembre 2022) Presentato oggi in aula "Giulio Cesare" in Campidoglio, il Trofeo Gian Piero, 12 novembre, a unesatto dalla scomparsa del celebre giornalista e socio storico del Circolo ...

Presentato oggi in aula "Giulio Cesare" in Campidoglio, il Trofeo Gian Piero Galeazzi . Domani, 12 novembre, a unesatto dalla scomparsa del celebre giornalista e socio storico del Circolo Canottieri Roma, il Tevere da lui tanto amato lo saluterà con una spettacolare regata che richiamerà tanti personaggi ... Un anno fa se ne andava Giampiero Galeazzi, domani spettacolare regata sul Tevere