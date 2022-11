Ucraina | Kiev | ' morti 710 militari russi'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il ...

L'ha riconquistato dodici villaggi a Kherson dopo che l'esercito russo ha annunciato il ritiro dalla regione e ha liberato anche Mykolaiv dalla truppe russe. Maprocede con cautela: la ......della difficoltà anche di Washington di reperire armi per sostenerenella guerra contro la Russia. Ma Seul precisa: la vendita è destinata agli Usa e non alle truppe ucraine. Intanto l'...Kiev, 11 nov. (Adnkronos) - La Russia ha perso nell ultimo giorno 710 uomini, facendo salire a 79.400 le perdite fra le fila russe dal giorno dell attacco di Mosca all Ucraina, lo scorso 24 febbraio.«Gli attacchi russi alla produzione e alla trasmissione di energia stanno avendo un effetto sproporzionato sui civili in Ucraina, con un impatto indiscriminato su funzioni critiche come l’assistenza s ...