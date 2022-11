Tiziano ferro torna sulle scene | ecco “Il mondo è nostro”

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 11 novembre 2022) Life&People.it L’attesa è finita; finalmente è uscito “Il“, l’ottavo disco in studio diarrivato dopo tre anni dal precedente lavoro “Accetto miracoli” (2019) e preceduto da “La vita splendida”, singolo di incantevole presa scritto dalla raffinatezza pezza di Dario Brunori (Brunori Sas) e Antonio Dimartino. Tredici tracce, quattro delle quali con delle collaborazioni inattese, per quarantatré minuti totali di musica. Un ritorno in grande stile. Il disco liberatorio Il nuovo capitolo discografico – prodotto dallo stessoinsieme a Marco Sonzini – suona quasi come una liberazione per il cantautore di Latina. I brani, tutti scritti nel delicatissimo periodo della pandemia, parlano di fantasmi del passato, di cuisi è finalmente liberato: ...