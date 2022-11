Studio Ghibli ha in serbo una collaborazione con Lucasfilm?

Lo, la casa di produzione fondata da Hayao Miyazaki e Isao Takahata, collaborerà con Lucasfilm per realizzare, si legge sul sito di Ign Italia, 'un film, una serie TV o un prodotto animato, ...Tra gli autori al primo giro mancava ancora lo, la celebre casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata . L'assenza non peserà ancora per molto. Leggi anche Star Wars: Visions, Disney+ ...Il Giappone dice addio alle sue storiche caramelle Sakuma's Drops: a causa dell'inflazione l'azienda ha dovuto chiudere i battenti.Il profilo Twitter di Studio Ghibli sorprende i fan e annuncia un misterioso progetto in collaborazione con Lucasfilm. È bastato un breve video sul profilo Twitter di Studio Ghibli per scatenare gli a ...