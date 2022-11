“Sta male | devo uscire” GF Vip 7 | la notizia nella notte | la concorrente top pronta a mollare

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) GF Vip 7, terremoto in arrivo: latopa lasciare. Quella di ieri è stata una puntata intensa, conclusa con l’eliminazione di Pamela Prati. Tanti i momenti difficili, a cominciare dallo sfogo di AntoFiordelesi contro Micol. “Micol mi ha profondamente mancato di rispetto. Fare quei confessionali, dove parla di cose vostre intime, di giochi che facevi in macchina con lei, che la volevi in vacanza quest’estate, a me questa cosa dà fastidio. Sento che mi ha mancato di rispetto. Io non voglio avere più niente a che fare con Micol, è come se non esistesse più in questa casa”. E ancora: “E mi hai mancato di rispetto anche tu, perché sei il primo a cui dà fastidio se mi avvicino a qualcuno o se viene il mio ex, ex reale, non come nel tuo caso che è stata una scappatella come tante. Non sei una persona selettiva, ti ...