Skeleton | Mattia Gaspari vince in Intercontinental Cup! Valentina Margaglio terza a Lillehammer

(Di venerdì 11 novembre 2022)ha incominciato la stagione con il terzo posto conquistato nella prima tappa dellaCup di, andata in scena sulla pista norvegese di. L’azzurra ha perso una posizione rispetto alla prima manche, chiudendo a 23 centesimi di distacco dalla vincitrice, ovvero la statunitense Mystique Ro (1:51.699) che ha battuto la tedesca Jacqueline Lolling per 14 centesimi. A fare rumore è però stata la splendida affermazione di, autore di una spettacolare rimonta nella seconda manche: dal quinto posto di metà gara è riuscito a risalire fino alla vittoria con il tempo di 1:46.63, grazie al quale ha battuto il tedesco Alexander Gassner di 4 centesimi e il britannico Jacobs Salisbury di 0.14. Buone notizie dal budello ...

NEVEITALIA.IT

...di Roma e a Cesana Torinese proseguono i test della nazionale maschile e femminile diin ... Sette gli atleti coinvolti; Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli,Gaspari, Valentina Margaglio, ...I convocati del direttore tecnico Maurizio Oioli:Gaspari, Amedeo Bagnis, Manuel Schwaerzer, Marvin Moscara, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. Foto: Lapresse Mattia Gaspari trionfa a Lillehammer nella prima gara della stagione di Intercontinental Cup. Margaglio Terza Inizia col botto la stagione 2022-23 per lo skeleton italiano. Sulla pista di Lillehammer l'ampezzano ha ottenuto il primo successo della carriera nel circuito di ...Raduno per la nazionale sul budello norvegese, come i colleghi del bob: ci saranno anche Margaglio, Gaspari e i big del gruppo CdM.