Scherma | Coppa del Mondo 2022 | nove fiorettisti azzurri presenti in tabellone a Bonn

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sarannonelprincipale della prima prova didel. La grande classifica tedesca torna nel circuito mondiale dopo tre anni a causa dei vari rinvii per la pandemia e domani sicuramente l’Italia punta ad ottenere subito una vittoria, avendo davvero tante carte da giocarsi. Tommaso Marini si presenta da numero uno del ranking mondiale ed era ovviamente già qualificato. Stesso discorso anche per Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Giorgio Avola, che sono certamente nel lotto dei favoriti. A loro si sono aggiunti poi Edoardo Luperi, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Giulio Lombardi.del...

Girone preliminare senza sconfitte per Paolini, Cimini, Garozzo e Cuomo, che si sono così guadagnati il pass diretto per i trentaduesimi di finale. De Mola è dovuto invece passare prima per altri tre ...Balzer aveva fermato anche il cammino di Rebecca Gargano negli ottavi di finale, con l'azzurra che era stata sconfitta dalla francese per 15 - 11. Nei sedicesimi erano state eliminate Rossella ...E' il primo podio della stagione 2022-2023: la friulana dell'Aeronautica Militare si è arresa solo alla spagnola Portugues. Sesta la Criscio. Due sorrisi per il ct Zanotti ...Primo podio della carriera per Michela Battiston nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Algeri ...