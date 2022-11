Nuove luci per la città nella via Magistralis | ma con un occhio alle bollette

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Centro storico con una nuova illuminazione avendo unal risparmio energetico. È giunta al traguardo la quarta tappa del tour del sindaco Clemente Mastella sullo stato di avanzamento dei tredici progetti del Pics, il Programma IntegratoSostenibile di Benevento. È stato illuminato questa sera il campanile di Santa Sofia e via Traiano. In piazza Matteotti è stato completato l’intervento sul monumento per il progetto “Una nuova luce alla Via Magistrale della”; invece per via Traiano sono stati installati i nuovi pali dell’illuminazione disegnati prendendo spunto dal mito delle streghe. La nuova illuminazione giungerà quindi fino al Ponte Leproso con diramazioni su alcune strade laterali come piazza Roma e alcuni monumenti come la Chiesa San Bartolomeo e il Bue Apis. In Via Traiano ...