Nella Corratec della Luperini con Conti ci saranno anche Attilio Viviani e Quarterman

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dovrebbe diventare la terza squadra professional italiana per il 2023, di fatto sostituendo la Drone Hopper - Androni di Gianni Savio (che ha sofferto le difficoltà finanziarie dello sponsor ...

... è il Teamdiretto dal team manager Serge Parsani (con in ammiraglia anche Fabiana Luperini oltre a Frassi e Zamparella) che attende il via libera ufficiale dell'Uci per il salto di ...Fabiana Luperini diventerà la prima donna a guidare una squadra italiana maschile di ciclismo. Ricoprirà infatti il ruolo di direttrice sportiva nel Team(compaginen cheprossima stagione opererà il salto dalle Continental alle Professional) accanto a Serge Parsani, Francesco ...Fabiana Luperini diventerà la prima donna a guidare una squadra italiana maschile di ciclismo. Ricoprirà infatti il ruolo di direttrice sportiva nel Team Corratec (compaginen che nella prossima stagio ...Fabiana Luperini del Team Corratec è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttore sportivo di un team professionistico italiano ...