Mudingayi | “Origi? Non può essere subito pronto | ma farà vedere cose belle”

Le sue dichiarazioni Gabi, ex centrocampista di Inter e Bologna, ha parlato a Tuttosport dell'affare tra Divocked il Milan. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE - "Chi prendefa un ...Le sue dichiarazioni Gabi, ex centrocampista di Inter e Bologna, ha parlato a Tuttosport dell'affare tra Divocked il Milan. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE - "Chi prendefa un ...L’ex centrocampista Gabi Mudingayi, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ecco che cosa ha detto su Origi L’ex centrocampista Gabi ...L'ex centrocampista Gabi Mudingayi, allenato anche da Pioli in carriera, è venuto a visitare il suo ex tecnico ieri in quel di Milanello e ha rilasciato un'intervista a ...