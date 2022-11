Montoro | assalto armato alle Poste | conflitto a fuoco con la Polizia Feriti e arresti

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 11 novembre 2022) E’ finito con uno scontro acon le forze dell’ordine unall’ufficio postale di, in provincia di Avellino. Una persona è rimasta ferite e quattro persone sono finite in manette.(Avellino),: scoppiaCosì come spiega l’Ansa, verso le 8 e 30 di questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.