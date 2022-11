Lettera a una figlia portata via | “Rosa deve sapere quanto l’abbiamo voluta e amata”

Soraia, prima di incotrare il suo luca faccia a faccia gli ha inviato. 'Non è che stiamo lavorando in miniera - commenta Salatino tra le lacrime - ma la nostalgia ci sta. Al di là del ...... Roma a rischio paralisi: coinvolti Atac, Cgil e Uil LE LETTERE Nei prossimi giorni l'agenzia di Roma per la mobilità invierà ai possessori dei veicoli con maggiore anzianitàper ...Poco più di 9 miliardi di euro contro il caro energia. Il governo ha licenziato ieri sera l’atteso dl Aiuti quater, un provvedimento che - per usare le parole del premier Giorgia ...La filosofa Donatella Di Cesare, che stimo senza riserve, mi ha rivolto una lettera garbatamente critica in riferimento alla mia lamentazione circa l’assenza della voce degli intellettuali nella crisi ...