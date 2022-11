Kvaratskhelia vuole Napoli-Udinese Spalletti sceglie il sostituto

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 novembre 2022) Kvichagiocare, l’attaccante ieri ha svolto solo terapie.tra Raspadori o Elmas come. Resta ancora forte il dubbio chepossa giocare sabato allo stadio Diego Armando Maradona nella sfida con l’. Il giocatore georgiano sta meglio, ma non del tutto bene. Il problema alla schiena non è ancora del tutto superato, ecco perché ieri ha svolto solo terapie e allenamento in palestra personalizzato. Oggi farà un test decisivo nell’ultimo giorno utile per rientrare quantomeno nella lista dei convocati di, sfida che chiude la prima parte della stagione ed aprirà ai Mondiali, con una pausa di quasi due mesi. Si ...