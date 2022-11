John Wick 4 | Chad Stahelski sulle riprese al Louvre | “Vedrete una scena pazzesca”

Leggi su screenworld

(Di venerdì 11 novembre 2022) A pochi mesi dall’uscita nelle sale di4, il regista del filmci ha fornito ulteriori dettagliemozionanti ambientazioni che troveremo nel sequel, specialmente le scene girate aldi Parigi. L’assassino di Keanu Reeves si vendicherà in tutto il mondo, dalla Francia al Giappone, passando per la Giordania. Nel trailer di4 abbiamo visto unagirata vicino all’Arco di Trionfo, una delle principali attrazioni turistiche della capitale francese. Collider ha avuto l’opportunità di incontrareper parlare del sequel, chiedendogli come si sia sentito a girare in una dei punti turistici più affollati del mondo. “Direi che la parola d’ordine è difficile, molto ...