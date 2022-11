Ita Airways | via all’ampliamento della flotta Entro il 2023 altri 39 aerei di nuova generazione

(Di venerdì 11 novembre 2022) Itaha in questi giorni sottoscritto tutti gli impegni previsti per l’incrementoper il, il prossimo anno entreranno 39 aeromobili didi cui 9 wide body (A330-900) e 30 narrow body e, contemporaneamente, usciranno quelli di precedente. Lo sviluppodeterminerà un incremento pari al 73% rispetto al 2022capacità in termini di posti offerti per km (Available Seat Kilometre – Ask) sull’intero network, incremento principalmente guidato dalla capacità sulle rotte di lungo raggio che registreranno addirittura un +107%. Per ilsono previste infatti le aperture di nuove destinazioni intercontinentali con voli diretti operati da Roma ...

Italia Informa

, si riapre la partita. In campo non più solo Francia, ma anche Germania Ora il dossier forse più delicato è quello relativo alla vendita di, la ex Alitalia. Con l'arrivo del ...Eni e, partito il progetto di co - innovazione che mira ad accrescere le competenze imprenditoriali dei dipendenti È entrato nel vivo ' Joule Discovery Lab. Un possibile futuro net zero per la ... ITA Airways ed Eni insieme per la Sostenibilità Aeronautica Nel limbo dell’iter di vendita da una parte e del rinnovo del cda dall’altra, Ita Airways ha confermato gli impegni previsti per l’incremento della flotta per il 2023. Come precisato da una nota della ...(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – ITA Airways ha in questi giorni sottoscritto tutti gli impegni previsti per l’incremento della flotta per il 2023, il prossimo anno entreranno 39 aeromobili di nuova genera ...