(Di venerdì 11 novembre 2022) Idell'educazionenelle nostre scuole (laddove esiste, naturalmente) sono immensi e moltoper gli allievi. La musica ha un urto benefico e positivo sul rendimento scolastico di un alunno (di qualunque età e, in maniera particolare, di un alunno della Primaria e, perché no, anche della Secondaria di I grado), aiuta a accrescere le abilità sociali ed è capace di fornire uno sbocco per la creatività che è importantissima per lo sviluppo di un alunno, della sua personalità. L'educazionespinge, con un positivo intervento educativo e formativo, l'apprendimento di un alunno a nuovi livelli e, per questo motivo, dovrebbe sempre essere considerata una parte fondamentale del processo educativo di un alunno. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... la nuova e giovanissima insegnante dimoderno. In questi sei anni, Benedetta si è esibita ... La canzone che ho portato al concorso si intitola 'Lei' ed è ilprimo inedito, scritto e ...Serena Dandini dalsuo ci accompagna a conoscere la sua, di linea di sangue. Una zia dal ... Non c'è spoiler, Dandini lo dichiara nel suo incipit: "Prima chepadre con l'abilità di un mago ... “Il mio canto libero”, i benefici dell’educazione musicale, l’etica, la comunicazione, i giovani: un’UdA per le classi quinte primarie per annullare le barriere che il linguaggio verbale impone Only the Strong Survive, ovvero «solo i forti sopravvivono». Così Bruce Springsteen ha deciso di chiamare il suo nuovo album, ventunesimo in carriera e secondo in cui The Boss mette la sua voce al ser ...Alessandro racconta il cantautore in una biografia: «Cresciuto da due vicine di casa, da ragazzo parlava solo dialetto» ...