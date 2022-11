Carlotta Ferlito | “Mi chiamavano maiale e mi dicevano che ero grassa”

(Di venerdì 11 novembre 2022), punto fermo dell’ultimo decennio della ginnastica artistica italiana ed inattiva ormai da tre anni, si è espressa in merito alla denunce di abusi psicologici avanzate da alcune atlete di ginnastica ritmica. La ventisettenne ha raccontato la propria esperienza in un video pubblicato su Tik Tok: “Mie miche ero. A 8 anni, ripeto a 8 anni, mi hanno chiesto di dimagrire di un chilo. Ho subito chiamato mio padre che si è messo a ridere, pensava fosse uno scherzo. Al mio collegiale di ginnastica c’era un’allenatrice, che non era neanche la mia, che mi ha chiesto ‘Quanti bisotti hai mangiato questa mattina?’. Io le rispondo: ‘Sei”. E lei: ‘Ma perché non 5?”. Raga, mi allenavo tre volte al giorno”. SportFace.

La ginnasta ha proseguito: ' Una volta mi hanno pesata ed ero 26,7 kg, la settimana dopo, ripeto avevo 8 anni, ero 27,6. Probabilmente non ero andata in bagno, avevo bevuto più acqua, non lo so. Così ...