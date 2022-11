Calcio | Sudtirol non convoca Masiello per ' opportunità'

Ilnon ha convocato Andrea Masiello per la partita di serie B domani a Bari. La squadra non ha voluto commentare la scelta, ma si apprende che si è trattato di una questione di 'opportunità' ...Clima tranquillo in casail giorno dopo la notizia della mancata convocazione di Masiello per la trasferta di Bari. ... Leggi i commenti: tutte le notizie 11 novembre 2022Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il d.s. Paolo Bravo conferma la scelta della società: il difensore salterà la trasferta di domani, dopo le minacce social ricevute. Nessun commento del tecnico Bisoli ...