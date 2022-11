Black Panther | Wakanda Forever | dove si colloca nella timeline del MCU?

Cosa significa la scena post - credits di: Wakanda Forever Dopo la visione del film non perdetevi i primi titoli di coda, perché contengono alcune rivelazioni importanti Questa ...Cresce l'attesa negli Usa per il weekend d'esordio nel Box Office Usa di: Wakanda Forever , ed in effetti dai dati delle anteprime si capisce il perchè. Proiettato giovedì in 4396 sale del Nord America, il nuovo cinecomic Marvel Studios ha totalizzato - ...I film Black Adam e Black Panther: Wakanda Forever sembra non verranno distribuiti in Cina a causa delle regole sulla censura, penalizzando così gli incassi.Un film di Ryan Coogler con . Un toccante - e lungo - omaggio a Chadwick Boseman. Con il villain Namor, un personaggio molto riuscito.