Wall Street corre | Dj apre a +2 | 77% | Nasdaq +5 | 09%

video.milanofinanza.it

apre in forte rialzo spinta dai dati dell'inflazione americana. Il Dow Jones sale del 2,77% a 33.415,32 punti, il Nasdaq vola del 5,09% a 10.873,75 punti mentre lo S&P 500 avanza del 3,6% ...Boom di acquisti a, dopo la pubblicazione del dato relativo all'inflazione Usa misurata dall'indice dei prezzi al consumo. L'indice CPI ha messo finalmente in evidenza il rallentamento delle pressioni ... The Street 9 Novembre: le news da Wall Street (ANSA) - MILANO, 10 NOV - Le Borse europee si mostrano toniche dopo l'avvio in netto rialzo di Wall Street. I mercati festeggiano il dato migliore delle attese dell'inflazione Usa. Una circostanza che ...Wall Street e le piazze europee accolgono positivamente il dato generale che ha messo a segno un +7,7%, con le attese al 7,9%. In ribasso i rendimenti dei T-Bond, con il mercato che spera in un ...