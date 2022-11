RITIRO AC MONZA CARD

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’ ACinvita i propri tifosi che non lo avessero ancora fatto a ritirare le ACpresso la biglietteria Est dell’U-Power Stadium (lato Gate 5 – Viale Stucchi angolo Viale Sicilia). Di seguito giorni e orari di apertura della biglietteria Est: Sabato 12/11 dalle 12.00 alle 18.00 Domenica 13/11 dalle 09.00 alle 15.00 Eventuali ulteriori giorni di apertura della biglietteria verranno comunicati nei prossimi giorni. Sarà possibile ritirare l’ACpresentando allo sportello il proprio documento di identità (anche per conto di terzi, purché muniti almeno della fotocopia / foto del documento di identità delle persone per le quali si effettua il). Fonte articolo e foto: www.ac.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Calciomercato.com

Commenta per primo Andrea Ranocchia , ex difensore di Inter e per un breve periodo prima del, ha parlato all'IBC di Lissone: 'Ripensamenti sulNono, sto benissimo così! Ora mi sto riposando e mi sto godendo la famiglia ad Assisi, è bello rimanere un po` a casa e poter ...... Andrea Ranocchia L'ex difensore dell'Inter e delAndrea Ranocchia , infortunatosi alla ... Andrea, a circa un mese e mezzo dalcome stai non hai cambiato idea Nono, sto benissimo così! (... Ranocchia: 'Mi godrò Inter-Monza a gennaio. Ritiro Sto bene così, poi valuterò cosa fare in futuro' Ma questo non è il primo ritiro della stagione per Fabio Quagliarella e compagni. Già prima della gara con il Monza era stata fatta la stessa scelta, in un albergo del Levante cittadino. C’era ancora ...Lo ha detto il sindaco Paolo Pilotto, nell'intervista concessa mercoledì 9 novembre a Fabrizio Annaro del Dialogo di Monza.