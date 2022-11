Pulze | un tour digitale per l’ingresso nel mercato del tabacco scaldato

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Imperial Tobacco Italia, filiale italiana della multinazionale britannica Imperial Brands, ha scelto un format d’eccezione per presentare al mondo delle tabaccherie il nuovo dispositivo, che scalda ilsenza bruciarlo, e gli appositi stick iD. Dopo il lancio con il Not Your Usual Fashion Show milanese firmato Giorgio Mallone e la partecipazione alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ancora una voltasi racconta in maniera inedita e non convenzionale con Not Your Usual Night: ilin 11 tappe dedicato ai propri partner commerciali sul territorio italiano.Roma, Milano, Firenze, Napoli, Bologna, Catania, Bari, Pescara, Torino e Padova sono le città che hanno partecipato attivamente a Not Your Usual Night, ildi ...