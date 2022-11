Nato | Meloni | ' fondamentale partenariato con Ue'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Sulla questione della sicurezza è "ilstrategico-Ue". Con Stoltenberg "abbiamo ragiodi come espandere la cooperaizone tra queste due organizzazioni sul tema della difesa, considero prioritario rafforzare l'alleanza nel suo complesso con un suo pilastro europeo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaal termine dell'incontro con il segretario della, Jens Stoltenberg. Per, è "importante un approccio che tenga conto anche delle sfide che arrivano dal Mediterraneo".

indispensabile per la pace "La pace non è qualcosa che possiamo dare per scontato ma qualcosa per cui dobbiamo lavorare e che impone di essere pronti a difenderci efficacemente"