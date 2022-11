Montanari e Senaldi ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi venerdì 11 novembre alle 22.45 su Nove. Con Travaglio e Scanzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Torna sull’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità nel talk “Accordi&Disaccordi”, condotto da. Glidi1122:45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza, sono Tomaso, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena e il condirettore di Libero Pietro. Con loro si discuterà delle norme intraprese dal governo per il contrasto del caro-bollette all’indomani dell’ultimo Consiglio dei ministri, oltre che della polemica sui migranti che ha visto duramente contrapposta la premier Giorgia Meloni all’opposizione. Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andrea ...