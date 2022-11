È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 10 novembre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Parlare e occuparsi di clima è l’unica cosa checonta veramente: ecco la sfida del secolo. “Non è il pianeta a essere in pericolo ma l’essere umano. Il dogma dell’efficienza e della crescita ci ha portato sull’orlo dell’estinzione. Per salvarci abbiamo solo una via: dire addio al consumismo e fare pace con la natura. Stiamo entrando nell’Era della Resilienza”. L’economista Jeremy Rifkin spiega ...

Italian Gourmet

...a sedere al centro studio per raccontare come sta procedendo la sua conoscenza con il... interviene nuovamente Ida, che cerca di aiutare l'amica a uscire da questa situazione: 'Lui ècon ...Nonostante siasolo negli ultimi giorni del mese, Call of Duty Modern Warfare 2 è stato uno dei giochi più ... Ma non solo: con ilmese, arrivano anche nuovi videogiochi per PlayStation ... È uscito il nuovo numero di Grande Cucina! SAN BENEDETTO - E’ uscito in questi giorni il primo volume del nuovo marchio Mauna Edizioni, del Gruppo editoriale Mauna, sambenedettese, che vede già la ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...