Dopo i rincari Starlink dimezza i prezzi | ma quanto costa adesso?

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022)nonpiù così tanto come prima, ora potrebbe diventare addirittura un servizio maggiormente gettonabile da tutti e con la possibilità che ci interessi di più rispetto a prima. Tuttavia, è bene che sappiate che ci siano diversi motivi del perché la compagnia abbia deciso di prendere questa decisione, per cui esploriamo meglio la faccenda e vediamo che cosa ci dicono esattamente.propone un nuovo abbonamento esclusivo – Computermagazine.itSconti spaziali? No, è Elon Musk cheil costo diha apportato una modifica al suo piano promozionale in Italia, ma in che modo? Aumenterà il numero della sua clientela nel nostro Paese, e non lo farà con poca cura dato che l’abbonamento mensile al servizio residenziale standard viene offerto con il 50% di ...