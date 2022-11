CNR Porano | Concorso per 12 Ricercatori III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri diha indetto unPubblico per l’assunzione di 12 Figure Professionali come Ricercatore III. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diSi comunica che é pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR): www.urp.cnr.it sezione "Lavoro e Formazione" e nel sistema di Selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it il seguente bando: selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del C.C.N.L. del comparto istruzione e ...