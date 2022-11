Borsa | Europa chiude in netto rialzo dopo inflazione Usa

Agenzia ANSA

Le Borse europee chiudono in netto rialzo dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti migliore delle attese. Gli investitori ora puntano su una stretta più morbida da parte delle banche centrali. ...Sara' innanzi tutto il rallentamento delle economie mature,e Nord America, a incidere sulla ridotta crescita del 2023. Secondo Moody's l'economia globale si espandera' poi del 2,2% nel ... Borsa: Europa corre dopo inflazione Usa, Milano +2% L'inflazione Usa a ottobre si raffredda, Europa esulta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - L'inflazione Usa salita a ottobre meno del previsto ha spinto le Borse europee, partite in ...(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Le Borse europee chiudono in netto rialzo dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti migliore delle attese. Gli investitori ora puntano su una stretta più morbida da ...