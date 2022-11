Asta record | dipinto di George Seurat battuto a 149 milioni di dollari - Venduta l' intera collezione di Paul Allen | raccoglie 1 | 5 miliardi

La collezione di Paul Allen all': ecco tutti i prezzi POLVERIZZATI TUTTI ILa collezione di Paul Allen all': ecco tutti i prezzi il re e la moglie non colpiti Lancia tre uova contro re Carlo e Camilla, arrestato a York A DIFESA DEI CIELI I sistemi anti missili '......d'); il panorama di un giardino di Arles di Van Gogh "Verger avec Cyprès" (117 milioni) e la "Foresta di Betullè di Gustav Klimt , che ha trovato un nuovo acquirente per 105 milioni, un...Il co-fondatore di Microsoft, morto nel 2018, aveva scelto di cedere la sua pinacoteca per raccogliere fondi da dedicare a cause filantropiche ...Le opere erano di proprietà del co-fondatore di Microsoft, Paul Allen, morto nel 2018 per un linfoma. Battuti quadri di Klimt, Cézanne, Van ...